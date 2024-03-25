Kassam Tugayları İsrail'in Aşdod kentine roket saldırısı düzenledi

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının, işgalci İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına karşılık olarak Aşdod'u roketlerle hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusu ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan roketlerin adından Aşdod'da uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.
İsrail devlet Televizyonu KAN ise 2 aydan sonra ilk defa Aşdod'da sirenlerin çaldığı bilgisini geçti.
Haberde, Gazze'den Aşdod'a 8 füze atıldığı, füzelerin bazılarının imha edildiği bazılarının ise açık araziye düştüğü aktarıldı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İşgalci İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.