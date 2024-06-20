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Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna darbe: Cesetlerin ve enkazın kaldırılması saatler sürdü

Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiğini ve askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada askerlerin cesetlerinin ve tankın enkazının kaldırılmasının saatler sürdüğü ifade edildi.

23:07 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiğini ve askerlerin öldürüldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana karadan işgalin sürdüğü Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesinde İsrail güçlerinin hedef alındığı belirtildi.

Birkaç gün süren takibin ardından İsrail zırhlı güçlerine El-Bahr Caddesi üzerinde pusu hazırlandığı, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait Merkava tankının geçtiği sırada döşenen mayının patlatıldığı kaydedildi.

"Cesetlerin ve enkazın kaldırılması saatler sürdü"

Saldırı sonucunda tankın imha edildiği ve içerisindeki askerlerin hayatını kaybettiği bilgisi verilirken, "askerlerin cesetlerinin ve tankın enkazının kaldırılmasının saatler sürdüğü" ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü açıklamıştı.



#Hamas
#Kassam Tugayları
#Gazze
#İsrail
#Refah
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