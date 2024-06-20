Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna darbe: Cesetlerin ve enkazın kaldırılması saatler sürdü

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Refah'a sığınmış 1 milyondan fazla Filistinli, İsrail'in saldırılarının ardından tekrar kuzeydeki bölgelere gitmek zorunda kaldı. Bombaların ardından harap olmuş binalar, enkaz yığınları ve masum insanların hikayeleri kaldı. Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarda sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak tüm yapıyı yok etti. Katil İsrail’in saldırıları sonucu Refah büyük ölçüde yıkılarak adeta harabeye döndü. Yaşanan büyük yıkım uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi.