Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna uyarı: Gazze'nin sokaklarında yanacaksınız

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusundan iki grubu pusuya düşürdüklerini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin orta kesimlerinde 7 askerden oluşan bir İsrail piyade grubunun pusuya düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu askerleri kurtarmaya gelen diğer bir grubun da pusuya düşürüldüğüne işaret edildi.