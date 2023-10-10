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Dünya

Kassam Tugayları'ndan misilleme: Ben Gurion Uluslararası Havalimanı roketlerle vuruldu

Hamas'ın silahlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de sivillerin hedef alınmasına misilleme yaptı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı roketlerle vuruldu.

17:54 . 10/10/2023 Salı
AA
Ben Gurion Uluslararası Havalimanı

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı

Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı roketlerle vuruldu.


Kassam Tugayları'ndan konuyla alakalı kısa bir açıklama yayımlandı.


Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık Tel Aviv'in hedef alındığı belirtilen açıklamada, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın roketlerle vurulduğu ifade edildi.


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#İsrail
#Gazze
#Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
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