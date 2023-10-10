Kassam Tugayları'ndan misilleme: Ben Gurion Uluslararası Havalimanı roketlerle vuruldu

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı roketlerle vuruldu.
Kassam Tugayları'ndan konuyla alakalı kısa bir açıklama yayımlandı.
Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık Tel Aviv'in hedef alındığı belirtilen açıklamada, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın roketlerle vurulduğu ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı: 830 kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 kişinin de yaralandığını duyurdu