Katar Emiri: Türk askeri üssü kırmızı çizgimizdir

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 2017 yılının Haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar ile yeniden müzakere masasına oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğunu kaybetmesinin ardından başlayan müzakereler, Körfez'de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.

Katar'ı daha önce işgal planı bazı yapan Körfez ülkeleri, bu ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını 'müzakere şartı' olarak sunmuştu.

Katar Emiri Şeyh Tamim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

"TÜRK ASKERİ ÜSSÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

'Taktik Rapor' sitesinin Katar istiharatına dayandırdığı haberinde, Katar Emiri Şeyh Tamim'in 'Türk askeri üssünü kırmızı çizgi' olarak nitelediğini duyurdu.

Rapora göre, Katar yönetimi komşu ülkelerle bir anlaşma imzalamak için Türk askeri üssünün kapatılmasını müzakere etmeyecek.

KATAR KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.