Dünya Katar Gazzenin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacak
ASYA

Katar Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacak

Katar, işgalci İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Katar Gazzenin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacak
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından "Filistin'deki kardeşlerimizin bağımsız bir devlet kurarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

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