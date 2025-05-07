Katar Umman'ın ABD ile Yemen'deki Husiler arasında arabuluculuk yapmasından memnun

"Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır."