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Katar Umman'ın ABD ile Yemen'deki Husiler arasında arabuluculuk yapmasından memnun

Katar Umman'ın ABD ile Yemen'deki Husiler arasında arabuluculuk yapmasından memnun

00:087/05/2025, Çarşamba
AA
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Umman, ABD ve Yemen'deki Husiler arasında arabulucuk gerçekleştiriyor.
Umman, ABD ve Yemen'deki Husiler arasında arabulucuk gerçekleştiriyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın, ABD ile Yemen'deki Husiler arasında yaptığı arabuluculuktan memnuniyet duyduğunu açıklayarak bu adımın seyir özgürlüğü ve uluslararası denizyolu taşımacılığına olumlu olacağını ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın, ABD ve Yemen'deki Husiler arasında ateşkesle sonuçlanan çabalarından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Anlaşmaya katkı sağlayan Umman Sultanlığının yapıcı rolünün takdir edildiği açıklamada, bu adımın seyir özgürlüğü ve uluslararası denizyolu taşımacılığına olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

Babu'l Mendeb Boğazı
Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağına dikkati çekerek,
"Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır."
ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.



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