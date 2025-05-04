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Katar Emiri BAE lideri Al Nahyan ile görüştü

Katar Emiri BAE lideri Al Nahyan ile görüştü

17:314/05/2025, Pazar
AA
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Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Katar Emiri Şeyh Temim.
Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Katar Emiri Şeyh Temim.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı
Bin Zayid
, ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim ile başkent
Abu Dabi'
de bir araya geldi.

  • Liderler ikili ilişkiler, işbirliğini güçlendirmenin yolları, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ortak çalışma ve kalkınma konularını ele aldı.

Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu bağlamda harcanan çabaları da görüşen liderler, fikir alışverişinde bulundu.


Öte yandan Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler başta olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alındı.



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