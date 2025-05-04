Katar Emiri BAE lideri Al Nahyan ile görüştü

de bir araya geldi.

de bir araya geldi.

, ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim ile başkent

, ülkeyi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim ile başkent

Liderler ikili ilişkiler, işbirliğini güçlendirmenin yolları, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ortak çalışma ve kalkınma konularını ele aldı.

Liderler ikili ilişkiler, işbirliğini güçlendirmenin yolları, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ortak çalışma ve kalkınma konularını ele aldı.

Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu bağlamda harcanan çabaları da görüşen liderler, fikir alışverişinde bulundu.