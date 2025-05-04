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Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki: Siyasi ahlaksız

Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki: Siyasi ahlaksız

09:244/05/2025, Pazar
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Mecid el-Ensari - Binyamin Netanyahu.
Mecid el-Ensari - Binyamin Netanyahu.

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha yönetimi hakkında yaptığı açıklamaları "tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından Netanyahu adına yapılan "Katar'ın iki taraflı oynama ve çifte standardı bırakma zamanı geldi." ifadelerine karşı açıklamada bulundu.


"Sahte sloganları akla getiriyor"


Netanyahu'nun açıklamalarını "tahrik edici, siyasi ve ahlaki sorumluluktan yoksun" olarak nitelendiren Ensari, "Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları bir medeniyet savunması olarak göstermek, tarih boyunca masum sivillere karşı işleyen yönetimlerin suçlarını haklı göstermek için kullandıkları sahte sloganları akla getiriyor." ifadelerini kullandı.


Ensari, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik soykırımı süresince Katar'ın "savaşı durdurma, sivilleri koruma ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan arabuluculuk çabalarına destek vermeye çalıştığını" vurguladı.


"Katar'ın ilkelere dayalı dış politikası, dürüst ve güvenilir arabulucu rolüyle çelişmiyor." ifadelerini kullanan Ensari, İsrailli 138 esirin askeri operasyonla mı yoksa bugün haksız yere eleştirilen arabuluculuk çabalarıyla mı kurtarıldığı sorusunu yöneltti.


"Filistinliler yakın zamanın 'en kötü felaketlerinden birini' yaşıyor"


Ensari, Gazze'deki Filistinlilerin yakın zamanın "en kötü felaketlerinden birini" yaşadığına dikkati çekerek,
"Bahsedilen medeniyet, (Gazze'deki Filistinlileri) boğucu kuşatmadan, sistematik açlık, ilaç ve barınma imkanından mahrum bırakmaya ve insani yardımın baskı ve siyasi şantaj silahı olarak kullanılmasına kadar yapılanlar mıdır?"
ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in "medeniyet ve barbarlık arasında Kurtuluş Savaşı" verdiği yönünde açıklaması paylaşıldı.


Paylaşımda Netanyahu'nun, "Katar'ın her iki tarafla oynayarak anlamsız konuşmayı bırakıp, medeniyetin tarafında mı yoksa Hamas barbarlığının tarafında mı olduğuna karar vermesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.




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