Katar'da Türkiye farkı: Alman lideri kapıda bekletip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladılar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier.
Terör devleti İsrail'e arka çıkan
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmayıp yarım saat boyunca uçağın kapısında bekletilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün gittiği Katar'ın başkenti Doha'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
tarafından resmi törenle karşılandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.
Daha sonra Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı karşıladı.
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1 saat önce