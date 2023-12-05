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Dünya

Katar'da Türkiye farkı: Alman lideri kapıda bekletip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladılar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Katar ziyaretinde havaalanında kendisini karşılamaya kimse gelmeyince uçaktan inmeyi reddedip yarım saat boyunca uçak kapısında beklemişti. O anlar hafızalardaki yerini korurken Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise resmi törenle karşılandı.

12:15 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:16 - 5/12/2023 Salı
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier.
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmayıp yarım saat boyunca uçağın kapısında bekletilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün gittiği Katar'ın başkenti Doha'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
tarafından resmi törenle karşılandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.


Daha sonra Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı karşıladı.



#Katar
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
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