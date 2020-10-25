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Dünya Katardaki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı
ORTADOĞU

Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı

Körfez ülkelerinde gayriresmi olarak başlatılan boykot çağrılarına karşılık, Katar'daki büyük marketler zincirlerinden "Al Rawnak"ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Katar, Türk ürünlerini destekliyor
Katar, Türk ürünlerini destekliyor

Ülkedeki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini "Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması" şeklinde açıkladı.

  • Derviş, "Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye'nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

"Türk ürünleri, toplumdaki tüm kesimlerin satın alma gücüne hitap eden, benzerleriyle fiyatta rekabet edebilir ve yüksek kaliteli mallardan oluşuyor." diyen Derviş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönünde büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi."

AA
Katar'dan destek

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  • Al Rawnak markete alışveriş için gelen müşterilerden Ahmed Ali ise Türkiye'nin kendilerinin vermiş olduğu bu desteği çoktan hak ettiğini Katar'da ya da yurt dışında bulunan tüm iş adamlarının bu desteğe katılmalarını arzuladığını aktardı.

Öte yandan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da attıkları adımdan dolayı marketler zincirini ziyaret ederek firmanın sahibi Muhammed Derviş'e teşekkürlerini sundu.

Ekim ayının başından bu yana Körfez ülkelerinde gayri resmi bir şekilde Türkiye'den gelen mallara karşı boykot çağrıları yapılmaya başlanmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı elektronik sinekler diye isimlendirilen sosyal medya trolleri tarafından yürütülen karalama kampanyalarında Türk ürünlerinin satın alınmaması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu boykot çabalarına karşılık ekim ortalarında sosyal medyada başlatılan karşı hamleyle Türk ürünlerine destek etiketleri Körfez ülkelerindeki halklar tarafından büyük ilgi gördü.

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