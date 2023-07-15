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Dünya

Katar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' tebriği

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

12:24 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Emir Temim, Erdoğan'a 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla tebrik telgrafı yolladı.


Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani de yolladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
nü tebrik etti.



#Katar
#15 Temmuz
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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