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Dünya Katardan Türkiye mesajı Stratejik ilişkilerimiz günden güçe güçleniyor
ORTADOĞU

Katar'dan Türkiye mesajı: Stratejik ilişkilerimiz günden güçe güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin ardından Katar'dan yeni bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile kurduğu ilişkilerden övgüyle söz etti. Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Al Sani, "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

TÜRKİYE İLE KATAR İLİŞKİLERİ DERİNLEŞİYOR

Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Katar ziyaretinin zamanlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerindeki derinliğe işaret ettiğini dile getirdi.

"LİBYA'DAKİ SÜRECE DESTEK VERİYORUZ"

Hatır, Katar ve Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini her iki ülkenin de Libya'da siyasi süreçle ilerlenmesine destek verdiklerini kaydetti.

Bu yönüyle iki ülke arasındaki görüşlerde büyük uyum olduğuna işaret eden Hatır, Türkiye ve Katar'ın bölgede istikrarın sağlanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

"İSRAİL'İN İLHAK PLANINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretindeki gündeme değinen Hatır, görüşmelerde bölge konularına daha fazla zaman ayrıldığını, bunlar arasında Filistin meselesi ve İsrail'in ilhak planının ele alındığını, konuya ilişkin Katar ve Türkiye'nin bu plana karşı olduklarını açıkça duyurduklarını aktardı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Katar'a düzenlediği ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

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