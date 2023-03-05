Katar'dan Türkiye'ye destek: Tüm dünyaya çağrıda bulundu

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Depremzedelere ulaştırmak üzere ilk etapta bin 260 konteyner ev gönderen Katar, önceki gün bin 400 konteyner evi daha afet bölgesine gönderdi. Ülkenin resmi devlet televizyonunda depremzedeler için yapılan destek programında 869 milyon yardım toplanırken Katar'ın Türkiye'ye gönderdiği uçak sayısı 40'a ulaştı. Katar, başka ülkeler tarafından toplanan yardımların da afet bölgesine ulaştırılmasında büyük rol oynadı.