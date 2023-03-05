Katar'dan Türkiye'ye destek: Tüm dünyaya çağrıda bulundu

Katar'dan Türkiye çağrısı
Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5'inci Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.
Şeyh Temim, konuşmasında, "Herkesi deprem felaketinin etkilerini aşması konusunda Türkiye'nin çabalarını desteklemeye çağırıyorum." dedi.
Konferans, dünyadaki en az gelişmiş ülkelere yardım etmenin yollarını tartışmayı ve en acil olduğu düşünülen projelerde ekonomilerini ilerletmek için yatırımları harekete geçirmeyi amaçlıyor.