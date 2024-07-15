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Dünya

Katil İsrail 15 Temmuz gecesi de Gazze'ye saldırı düzenledi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

15:39 - 15/07/2024 Pazartesi
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Gazze
Gazze

Soykırımcı İsrail, gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı.


Binlerce masumu öldüren İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtı.


Gece boyunca yapılan saldırılarda da yine ölen ve yaralananlar oldu.


Rastgele ateş açtılar


İsrail helikopterleri, Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.


İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.



88 bin 881 kişi yaralandı


İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.



#Gazze
#İsrail
#Hamas
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