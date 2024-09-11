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Dünya

Katil İsrail Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinliyi katletti

Siyonist İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Nablus ve Kalkilya kenti, Cenin yakınlarındaki Fahme beldesi ile Ramallah, El Halil ve Beytüllahim vilayetlerindeki beldelere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

07:54 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Tubas'taki Tevhid Camii yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen 5 kişinin cesedini enkazdan çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda ölenlerin naaşlarının hastaneye kaldırılmaya başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenleyerek sokağa çıkma yasağı uyguladığını bildirdi.

İsrail güçlerinin Türk Tubas Devlet Hastanesi'ni kuşattığını ve oraya giden tüm yolları kapattığını belirten görgü tanıkları, kentte zaman zaman silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Bu arada yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Nablus ve Kalkilya kenti, Cenin yakınlarındaki Fahme beldesi ile Ramallah, El Halil ve Beytüllahim vilayetlerindeki beldelere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.

#Batı Şeria
#Tubas
#Nablus
#Kalkilya
#Cenin
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