Katil İsrail Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinliyi katletti

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’ta Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi. Alçak saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırının büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştu. Sivil savunma ekipleri, en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğunu, çok sayıda kişinin ise kumların altına gömüldüğü belirtti. Ayrıca, kumaş ve naylonlardan yapılan çadırların dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı füzelerle vurulduğunu kaydetti.