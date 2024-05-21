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Katil İsrail bu kez de Cenin kentine baskın düzenledi

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusunun iş makineleriyle düzenlediği baskında kamptaki yolları kazarak altyapıya ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.‎

14:39 - 21/05/2024 Salı
AA
Katil İsrail bu kez de Cenin kentine baskın düzenledi
Katil İsrail bu kez de Cenin kentine baskın düzenledi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 7 Filistinli ile 2’si ağır 9 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.


Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Devlet Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 50 yaşındaki cerrah Useyd Kemal Cabbarin’in öldürülmesinin "kasıtlı bir suç" olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.


Bakanlık açıklamasında, İsrail'in doktor Cabbarin'i öldürerek Filistin sağlık sektörüne yönelik her gün işlediği suçlara ve saldırılara bir yenisini eklediğini vurguladı.

Cenin Devlet Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Useyd Kemal Cabbarin’in de aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğü İsrail saldırısına dair açıklama yapan Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Bergusi de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 aydır işlediği "savaş suçlarını Cenin ve Batı Şeria'da tekrarladığını" söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında 513 kişi hayatını kaybetti.



#İsrail
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#Gazze
#Batı Şeria
#baskın
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