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Katil İsrail Cibaliye'ye üçüncü kez saldırdı: İki mülteci kampı bombalandı onlarca kayıp var

Terör devleti İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kamplarına saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırılarda çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:01 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:16 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail 2 gündür Cibaliye mülteci kampını vuruyor.

Terör devleti İsrail 2 gündür Cibaliye mülteci kampını vuruyor.

Terör devleti İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na iki gün içinde üçüncü kez saldırı düzenledi.

İsrail bu kez de Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu.

Çok sayıda can kaybı var

Gazze'deki iki mülteci kampında onlarca can kaybı olduğu belirtiliyor.

Filistinli WAFA haber ajansı, İsrail güçlerinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula füze attığını, şimdilik bilinen 27 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.


İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu
İsrail'in Gazze vahşetinde 27. gün: Cibaliye katliamında korkunç tablo! Sayı 1000'i buldu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de katliamı tam 27. gündür aralıksız devam ediyor. Eli kanlı İsrail ordusu dün, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 20 saat içinde ikinci kez bombaladı. Saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte ölenlerin sayısının 265 artarak 9 bin 61'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sının ise kadın olduğu açıklandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise "Bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" dedi.


#İsrail
#Cibaliye
#Bureij
#saldırı
#Gazze
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