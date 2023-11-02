Katil İsrail Cibaliye'ye üçüncü kez saldırdı: İki mülteci kampı bombalandı onlarca kayıp var

Terör devleti İsrail 2 gündür Cibaliye mülteci kampını vuruyor.
Terör devleti İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na iki gün içinde üçüncü kez saldırı düzenledi.
İsrail bu kez de Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu.
Çok sayıda can kaybı var
Gazze'deki iki mülteci kampında onlarca can kaybı olduğu belirtiliyor.
Filistinli WAFA haber ajansı, İsrail güçlerinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula füze attığını, şimdilik bilinen 27 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.