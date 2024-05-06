Katil İsrail düğmeye bastı: Refah'ın doğusuna yoğun bombardıman

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze'de ‘güçlü bir operasyon' için hazır olduğunu söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada “IDF güçleri tüm Gazze'de ve özellikle Refah bölgesinde güçlü bir operasyona hazırdır, emir çok yakında gelecektir” dedi.