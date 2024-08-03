Katil İsrail Gazze'de bir üniversiteyi daha yerle bir etti

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, bombardıman sonucu üniversite yerleşkesinde bulunan binaların tamamen yerle bir edildiğini belirtti.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, üniversitenin olduğu bölgeden şiddetli patlama sesleri duyduklarını ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 117 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 107 araştırmacı ve öğretim görevlisinin öldüğü bildirilmişti.