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Dünya

Katil İsrail Gazze'de ölüm yağdırıyor: Son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 360 Filistinli hayatını kaybetti.

15:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:15 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Terör devleti İsrail saldırılarını aralıksız sürdürüyor.
Terör devleti İsrail saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 360 kişi yaşamını yitirdi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626'ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98'e çıkmış oldu.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.





#İsrail
#Gazze
#Gazze Şeridi
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