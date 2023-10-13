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Katil İsrail Gazze'de sadece bugün 100 kişiyi öldürdü: Morgda yer kalmadı cenazeler çadırlarda bekletiliyor

İsrail savaş uçaklarının cuma sabahından itibaren Gazze kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, bin Filistinli yaralandı. Aksa Hastanesi'nde morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

15:14 . 13/10/2023 Cuma
AA
Gazze'de ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Gazze'de ölü ve yaralı sayısı artıyor.

İsrail savaş uçakları 7 gündür, Filistinli sivilleri, kamu ve özel mülkleri bombalamaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmaksızın yüzlerce ton bomba attığı Gazze'de onlarca konut yerle bir oldu.

Bu sabah itibarıyla devam eden saldırılarda en az 100 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 1000 Filistinli yaralandı.

Haberde ayrıca Aksa Hastanesi'nde morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.





#Filsitin
#İsrail
#Gazze
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