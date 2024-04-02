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Dünya

Katil İsrail Gazze'de yemek dağıtan uluslararası yardım kuruluşu konvoyunu göz göre göre vurmuş! 'Ordunun bilgisi vardı'

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildiği belirtildi.

12:41 - 2/04/2024 Salı
AA
Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonları durdu.
Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonları durdu.

Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu ve ilk belirlemelere göre, saldırının
"insani yardımların Gazze'deki geçici limandan Deir el-Belah bölgesindeki depoya aktarılırken"
gerçekleştiği kaydedildi.

Ordunun bilgisi vardı

Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilen haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği, olayın detaylarını görüştüğü paylaşıldı.


  • Güvenlik kaynaklarının, saldırıyı "uluslararası düzeyde en zor olay" olarak değerlendirdiği aktarılan haberde ordunun soruşturmasının sonuçlarının, kamuoyu ve uluslararası topluma sunulacağı ifade edildi.


İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı öldürüldü

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Merkezi Washington'da bulunan yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) tarafından yapılan açıklamada, saldırı teyit edildi. Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı ifade edildi. Kuruluş Gazze'deki çalışmalarına son verdi.





#İsrail
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#WCK
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