Katil İsrail Gazze'de yemek dağıtan uluslararası yardım kuruluşu konvoyunu göz göre göre vurmuş! 'Ordunun bilgisi vardı'

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Merkezi Washington'da bulunan yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) tarafından yapılan açıklamada, saldırı teyit edildi. Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı ifade edildi. Kuruluş Gazze'deki çalışmalarına son verdi.