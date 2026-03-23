Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine açtığı ateşte Filistinli bir kadın yaralandı

13:18 23/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine açtığı ateşte Filistinli bir kadın yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Cibaliye beldesindeki Halave Mülteci Kampı'na ateş açtı. Saldırıda Filistinli bir kadın karnından vurularak yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesi açıklarına yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgeleri de topçu saldırılarının hedefi oldu.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
