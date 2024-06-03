|
Dünya

Katil İsrail katliamlarına devam ediyor: Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi

İsrail'in 241 gündür aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldi.

14:55 - 3/06/2024 lundi
Yeni Şafak
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 40 Filistinlinin öldüğü, 150 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.


Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777'ye yükseldiği bildirildi.





#İsrail
#Gazze
#Katliam
il y a 6 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?