Katil İsrail katliamlarına devam ediyor: Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana devam ediyor. İsrail, Gazze’deki Bureyc Mülteci Kampı’nı hedef aldı. İsrail’in saldırıları sonucu bebeklerin, kadınların ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.