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Katil İsrail ölüm saçıyor! Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bugünkü saldırılarda 109 kişi hayatını kaybetti yüzlerce yaralı var

Katil İsrail ölüm saçmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

16:50 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:09 - 1/12/2023 Cuma
AA
Gazze Sağlık Bakanlığı

Gazze Sağlık Bakanlığı

Katil İsrail ordusu ile Hamas arasında anlaşmaya varılan yedi günlük "insani ara", bugün Türkiye saati ile 08.00’de sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,
"Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor."
ifadesine yer verildi.

Hamas, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu.


İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti.



Bugünkü saldırılarda 109 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.


#Gazze
#İsrail
#Fİlistin
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