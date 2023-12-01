Katil İsrail ölüm saçıyor! Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bugünkü saldırılarda 109 kişi hayatını kaybetti yüzlerce yaralı var

Katil İsrail ordusu ile Hamas arasında anlaşmaya varılan yedi günlük "insani ara", bugün Türkiye saati ile 08.00’de sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,

"Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor."