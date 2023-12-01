Katil İsrail ölüm saçıyor! Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bugünkü saldırılarda 109 kişi hayatını kaybetti yüzlerce yaralı var

Gazze Sağlık Bakanlığı
Hamas, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu.
İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti.
Bugünkü saldırılarda 109 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.