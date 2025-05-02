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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha katletti

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha katletti

12:092/05/2025, Cuma
AA
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Batı Şeria'da İsrail zulmü.
Batı Şeria'da İsrail zulmü.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail tarafıyla resmi koordinasyon kurumu olan Sivil İşler Heyetinin, Ömer Mustafa Ebu Leyl (39) isimli Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirdiği aktarıldı.


Bakanlık, İsrail makamlarının Ebu Leyl'in cenazesine el koyduğunu belirtti.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde kampa baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı. Kuşatma altına alınan evden patlama sesleri duyuldu.


Görgü tanıkları, İsrail ordusunun birçok noktadan takviye gönderdiğini, kampın farklı bölgelerine operasyonlar düzenlediğini ve bir genci gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekildiğini bildirdi.


Filistin Kızılayı, kuşatılan evlerden birinde bulunan bir kızın yaralandığını açıkladı.


  • İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



#Balata Mülteci Kampı
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