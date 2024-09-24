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Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti

08:1024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada Han Yunus'taki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, sivil savunma ekipleri, Kayzan en-Neccar bölgesinde Ebu Harb ailesinin evine düzenlenen saldırı sonrası enkaz altından 5 kişinin cesedini çıkardı. Saldırıda 10 kişi de yaralandı.

Et-Tahliye bölgesinde Ebu Cerbu ailesinin evine yönelik saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Gazze'de dondurucu soğuk kapıda: Çadırlara sığınan yüz binlerce Müslüman sağanak yağışla mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve abluka 11 aydır devam ediyor. Kavurucu sıcakların ardından Filistinli Müslümanlar şimdi de soğuk ve yağmurla mücadele edecek. Derme çatma çadırlarda kalan insanlar, yiyecek ve içecek kıtlığının yanı sıra hijyen sıkıntısı da çekiyor. Terör devletinin neredeyse bütün bölgelerde hava saldırısı yapması sebebiyle sahildeki çadırında kalan Gazzeli adam, sağanak yağmurların durması için Allah'a dua etti. "Allah'ım yağmuru bizim için kolaylaştır. Nereye gidelim?" ifadeleriyle feryat eden Filistinli, Savaştan daha korkunç bir atmosferde yaşıyoruz. Bombalanmak daha kolay. Şehit olarak öleceksin ve başını dinlendireceksin. Ama biz dayanıklıyız, vazgeçmeyeceğiz. Gazze'yi terk etmeyeceğiz" dedi.

#Gazze Şeridi
#İsrail
#Han Yunus

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