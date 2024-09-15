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Dünya

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır köyüne havadan 'zorla tahliye' bildirileri attı

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınırdaki El-Vezzani köyü sakinlerine akşam saat 16.00'ya kadar evlerini terk etmeleri emrini içeren broşürleri havadan attı.

15:35 - 15/09/2024 Pazar
AA
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da konuya ilişkin habere yer verildi. Haberde İsrail ordusunun, Vezzani sakinlerine köylerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attığı kaydedildi.



Sosyal medyada paylaşılan broşürlerde şu ifadeler yer aldı:

"Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır."


İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor

Vezzani'deki yerel kaynaklar bölge halkının çoğunun evlerinde kaldığı bilgisini paylaştı. İsrail basını da sosyal medya ile Lübnan medyası üzerinden tahliye emri içeren broşürleri okuyucularına aktardı. İsrail Ordu Sözcülüğü, söz konusu haberleri araştırdıklarını belirtti.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde de sık sık zorla göç ettirdiği Filistinlilere zorla tahliye emirleri gönderme yöntemine başvuruyor. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre, Gazze Şeridi içindeki 2,3 milyon nüfusun 10'da 9'u en az bir kere yerinden edilmiş durumda. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor.

#İsrail
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#Bildiri
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