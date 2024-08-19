|
Dünya

Katil İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

18:02 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#Han Yunus
#İsrail
#Gazze Şeridi
#Gazze
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!