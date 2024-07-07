Katil İsrail UNRWA okulunu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

“Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı görevi görüyordu. Saldırı öncesinde, sivillere zarar verme riskini azaltmak amacıyla, hassas hava gözetimi ve ilave istihbarat kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Hamas, İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarında sivil yapıları ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmeye devam etmektedir”