Katil İsrail'den bir katliam daha! Gazze'de 2 okulu vurdu: 30 Filistinli şehit oldu

İşgalci ve katil İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula saldırı düzenledi, 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Al Jazeera, bölgenin kuzeyindeki Gazze Şeridi'nde yer alan Hasan Selame ve En Nasr okullarının vurulduğunu bildirdi.
- Yaralıların Baptist Hastanesi'nde tedaviye alındığı aktarıldı.
Ölenlerin neredeyse tamamı çocuk!
Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.
Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.
- Öte yandan İsrail, Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde de sivilleri vurdu.
İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.