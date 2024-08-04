Katil İsrail'den bir katliam daha! Gazze'de 2 okulu vurdu: 30 Filistinli şehit oldu

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü soykırım politikası aralıksız sürüyor. 30 binden fazla insanı katleden katil askerler 10 bin sivili de yaraladı. Yüz binlerce evi kullanılmaz hale getiren Soykırım rejimi, 2 milyona yakın Gazzeliyi evinden zorla çıkardı. Sürekli güvenli bölge arayışı içinde olan Filistinli Müslümanlar aylardır bozulan altyapı, yardımların ulaşamaması gibi nedenlerden dolayı açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Savaş hukukunu dahi hiçe sayan terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki neredeyse bütün hastaneleri kullanılmaz hale getiriyor.