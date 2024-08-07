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Katil İsrail’den Hamas’ın yeni liderine tehdit gecikmedi

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar için “Yeni liderin atanması onu hızla ortadan kaldırmak için bir nedendir.” ifadelerini kullandı.

11:07 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
Yısrael Katz - İsmail Haniye - Yahya Sinvar
Yısrael Katz - İsmail Haniye - Yahya Sinvar
Hamas Lideri
İsmail Haniye
'nin kalleş bir suikastle şehit edilmesinin ardından Orta Doğu’daki karışıklık daha da arttı.

Suikasta uğrayan Haniye’nin yerine kimin geçeceği de merak konusuydu.


Dün Hamas tarafından yapılan açıklamada yeni lider ilan edildi.


Yeni lider Yahya Sinvar oldu


Açıklamada,
"Hareketin liderlik kurumlarında yapılan derinlemesine ve kapsamlı istişareler ve görüşmelerin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi bürosunun başına Mücahid lider kardeş Yahya Sinvar'ı seçmeye karar verdi"
denildi.


Soykırımcı İsrail'den tehdit


Yeni liderin açıklanmasının ardından İsrail’den tehditler gecikmedi.


İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” diyerek açıkça yeni lidere tehditler savurdu.




#İsmail Haniye
#Gazze
#İsrail
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