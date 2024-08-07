Katil İsrail’den Hamas’ın yeni liderine tehdit gecikmedi

Suikasta uğrayan Haniye’nin yerine kimin geçeceği de merak konusuydu.
Dün Hamas tarafından yapılan açıklamada yeni lider ilan edildi.
Yeni lider Yahya Sinvar oldu
Soykırımcı İsrail'den tehdit
Yeni liderin açıklanmasının ardından İsrail’den tehditler gecikmedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” diyerek açıkça yeni lidere tehditler savurdu.