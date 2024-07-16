Katil İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı: En az 17 ölü 26 yaralı var

İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki Mawasi bölgesine haftasonu düzenlediği saldırılarda bir kampa sığınan çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail bugün de Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırı düzenledi.
Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda en az 17 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail Cumartesi günü düzenlediği saldırıda, Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in hedef alındığını açıklamıştı. Filistinli yetkililer Cumartesi günü en az 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.