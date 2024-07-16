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Dünya

Katil İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı: En az 17 ölü 26 yaralı var

Terör devleti İsrail'in güvenli bölgeye saldırıları sürüyor. İsrail, son olarak Han Yunus'a bir yeni hava saldırısı daha düzenledi. Gazze sağlık yetkilileri, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi. Saldırıda en az 17 Filistinlinin öldüğü, 26'sının da yaralandığı açıklandı.

14:50 - 16/07/2024 mardi
Güncelleme: 15:41 - 16/07/2024 mardi
Yeni Şafak
Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki Mawasi bölgesine haftasonu düzenlediği saldırılarda bir kampa sığınan çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail bugün de Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırı düzenledi.


Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda en az 17 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi.
Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail Cumartesi günü düzenlediği saldırıda, Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in hedef alındığını açıklamıştı. Filistinli yetkililer Cumartesi günü en az 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.





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