Katil İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı: En az 17 ölü 26 yaralı var

İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus'un batısındaki Mawasi bölgesine haftasonu düzenlediği saldırılarda bir kampa sığınan çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail bugün de Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırı düzenledi.