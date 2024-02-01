Katil İsrail'den Refah kentine 'kara saldırısı' sinyali: Herkesi ortadan kaldıracağız

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki yoğun sağanak sırasında titreye titreye satış yapan Gazzeli çocuk, izleyenlerin hafızalarına kazınmıştı. Çaresiz çocuğun tüm zorluklara rağmen tezgahındaki tatlıları satmaya devam ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. O Gazzeli çocuğu bulup tüm sattıklarını alan hayırsever Filistinli, çocuğun yüzünü güldürdü. Ona ayakkabı, eldiven ve mont da alan hayırsever büyük takdir topladı.