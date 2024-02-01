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Dünya

Katil İsrail'den Refah kentine 'kara saldırısı' sinyali: Herkesi ortadan kaldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. Gallant, "Refah'a ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

22:29 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:16 - 1/02/2024 Perşembe
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklama yaptı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklama yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki işgalci İsrail birliklerini ziyaret eden Gallant, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi.

Han Yunus'taki saldırıların "etkili sonuçlarla ilerlediğini" iddia eden Gallant,
"Refah'a ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız." i
fadelerini kullandı.

'SIĞINACAK BİR YER KALMAYACAK'

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.


#Gazze
#İsrail
#Refah
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