Katil İsrail'e destek veren Starbucks çakıldı: Piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı

Sunucu ve yazar Bekir Develi, terör devleti İsrail'e destek veren Starbucks'a karşı başlatılan boykot hareketine yeni bir soluk kazandırdı. İstanbul'da bir Starbucks şubesine giden Develi, yanında getirdiği bluetooth hoparlörleri mağazanın tavan kısmında bulunan kablo muhafazasına yapıştırdı. Develi, yapıştırdığı hoparlörlerden, "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlılığınız için teşekkürler." ifadeleriyle mağazada oturanlara ses kaydı dinleterek İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Ses kaydı İngilizce olarak da dinletilirken o sırada mağaza görevlilerinin hoparlörleri yapıştırıldığı yerden çıkardığı görüldü.