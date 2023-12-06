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Katil İsrail'e destek veren Starbucks çakıldı: Piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'e açıkça desteğini sunan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın piyasa değeri dibi gördü. İsrail'e verdiği destek nedeniyle dünya çapında yapılan boykotlarla büyük zarara uğrayan Starbucks, peş peşe darbeleri bir de çalışanlarından ve Çin'de boy göstermeye çalışırken yerel rakibinden yedi. Starbucks'ın piyasa değeri, 20 günlük süreçte 12 milyar dolardan fazla azalarak 110 milyar doların altına geriledi.

21:15 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı.
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri yatırımcıların satışların yavaşladığına ilişkin endişelerinin artmasıyla kayıp serisini 12'inci güne taşırken, şirketin piyasa değerinde 20 günde 12 milyar doların üzerinde azalış oldu.

Şirketin hisseleri satış rakamlarının ticari büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle bugün TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 1'den fazla değer kaybederken hisseler, 12 günle şirketin 1992'de gerçekleşen halka açılmadan bu zamana kadarki en uzun düşüş serisini gördü.

Şirketin hisseleri, müşterilere promosyonlu ürünlerin sunulduğu "Kırmızı Kupa Günü" olarak anılan ve ABD'de binlerce çalışanın iş bıraktığı 16 Kasım'dan beri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Starbucks'ın piyasa değeri, 20 günlük süreçte 12 milyar dolardan fazla azalarak 110 milyar doların altına geriledi.

Yüzlerce çalışan greve gitti

ABD'de Starbucks'ın yüzlerce şubesinin çalışanları, 16 Kasım'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.

Öte yandan, Starbucks'ın, işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu. Şirketin bu kararı, sosyal medya platformlarındaki eylem çağrılarıyla birlikte bir dizi boykota yol açmıştı.

Starbucks Çin'deki rakibiyle baş edemedi

Bu arada, Starbucks İcra Kurulu Başkanı Laxman Narasimhan, Morgan Stanley Küresel Tüketici ve Perakende Konferansı'nda yaptığı sunumda, Çin'de toparlanmanın beklendiği kadar olmadığını belirtmişti.

Analistler, Çin menşeli kahve zinciri Luckin Coffee'nin yoğun taleple hızla büyümesinin Çin'de Starbucks için rekabet baskısı oluşturduğuna işaret ederek, Luckin başarılı olunca diğer kahve zincirlerinin Çin pazarına odaklanmasının ABD'li şirketi zor duruma sokacağını belirtti.


Bekir Develi’den akıllara durgunluk veren Starbucks eylemi
Bekir Develi’den akıllara durgunluk veren Starbucks eylemi

Sunucu ve yazar Bekir Develi, terör devleti İsrail'e destek veren Starbucks'a karşı başlatılan boykot hareketine yeni bir soluk kazandırdı. İstanbul'da bir Starbucks şubesine giden Develi, yanında getirdiği bluetooth hoparlörleri mağazanın tavan kısmında bulunan kablo muhafazasına yapıştırdı. Develi, yapıştırdığı hoparlörlerden, "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlılığınız için teşekkürler." ifadeleriyle mağazada oturanlara ses kaydı dinleterek İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Ses kaydı İngilizce olarak da dinletilirken o sırada mağaza görevlilerinin hoparlörleri yapıştırıldığı yerden çıkardığı görüldü.


#Starbucks
#Piyasa değeri
#Kahve Zinciri
#Grev
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