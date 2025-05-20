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Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti

15:3420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
AA
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İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 427 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 647 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 427 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 647 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 53 bin 573'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 87 ölü ve 290 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 427 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 647 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 573'e, yaralıların sayısının da 121 bin 688'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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