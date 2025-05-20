BM: Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi

Açıklamada ayrıca IOM'un, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara yardım etmek için ortaklarıyla birlikte hazır olduğu vurgulanarak,

“Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz”