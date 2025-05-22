Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 98 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinlinin can verdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların olduğuna dikkati çeken Burş, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da, İsrail ordusunun son 24 saatte Filistinlilerin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki evlerine ve sığındıkları çadırlara şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Görgü tanıkları çok sayıda Filistinliyi enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.