Gazze'de can kaybı 53 bin 655'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamlarında can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 82 can kaybının kayıtlara geçtiği, 262 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 509'a, yaralı sayısının 9 bin 909'a yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının ise 53 bin 655'e, yaralı sayısının 121 bin 950'ye ulaştığı aktarıldı.