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Dünya

Katil İsrail'in yoğun saldırı altındaki Gazze'de iki hastane yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabilir

Katil İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan ve Endonezya hastanelerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabileceği belirtildi.

11:33 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yakıtın bittiği ve hastanenin 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastanede ciddi anlamda tıbbi malzeme sıkıntısı da yaşandığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde de benzer şekilde yakıt sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan, yaptığı açıklamada, hastanede ciddi anlamda yakıt sıkıntısı yaşandığını ve İsrail'in yakıt girişini engellemeyi sürdürmesi halinde hastanenin hizmet dışı kalacağını söyledi.

Sultan, ameliyathanenin durmaksızın çalıştığını, yoğun bakım ünitesinin kapasitesini aştığını sadece 10 hastanın entübe edilebildiğini ifade etti.

Sultan, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda birçok hastanın hayatını kaybetme riski bulunduğunu dile getirdi.

#Gazze
#İsrail
#Kemal Advan Hastanesi
#Mervan Sultan
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