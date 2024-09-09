Katil İsrail'in yoğun saldırı altındaki Gazze'de iki hastane yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabilir

Terör devleti İsrail'in dün gece Nuseyrat Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bir aile daha birbirinden ayrılmak zorunda kaldı. Bombardıman sırasında eşini ve kızını kaybeden acılı baba, ailesinden kalan tek emanet olan oğlunun karnını doyurmaya çalıştı. Acılı baba, kendisi gibi yaralı olan oğlunu acıyla kucakladı.