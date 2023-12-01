Katil Netanyahu’dan alçak sözler: Tüm gücümüzle (Gazze’ye) saldırmaya devam edeceğiz

İsrail güçlerinin "Gazze’de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.