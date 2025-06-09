Katil Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylı rapor istendi

Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili son olarak Şubat 2025'te bilgi verildiği, burada da kendisinin Temmuz 2023'te takılan kalp piline tamamen bağımlı olmadığı ve kalp yetmezliğine dair hiçbir bulgunun bulunmadığı iddia edildiğini hatırlatan Negev,

"Netanyahu 75 yaşını geçti. Fiziksel ve bilişsel durumuyla ilgili belirsizlikler var. Bağımsız, ayrıntılı ve kamuya açık tıbbi bir rapor düzenlenmeliydi."