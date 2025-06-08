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İsrail Savunma Bakanından ‘Madleen' açıklaması: "Gazze'ye ulaşamayacaksınız"

İsrail Savunma Bakanından ‘Madleen' açıklaması: "Gazze'ye ulaşamayacaksınız"

15:468/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
DHA
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Gazze’ye uyguladığı abluka ve sürdürdüğü katliamlarla uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal eden İsrail, şimdi de insani yardım taşıyan Madleen adlı gemiye saldırı planları yapıyor.
Gazze’ye uyguladığı abluka ve sürdürdüğü katliamlarla uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal eden İsrail, şimdi de insani yardım taşıyan Madleen adlı gemiye saldırı planları yapıyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordudan yardım malzemeleri taşıyan ‘Madleen' gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemesini emretti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İtalya'dan yola çıkan ve içinde 12 aktivistin yer aldığı ‘Madleen' yardım gemisinin Gazze'ye ulaşmasını önlemek için orduya harekete geçme talimatını verdiğini bildirdi. Katz, “İsrail Devleti, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının hiç kimsenin ihlal etmesine izin vermeyecek” dedi.


"Gazze'ye ulaşamayacaksınız"


Katz, aktivistlere yönelik olarak ise “Geri dönmelisiniz çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız” ifadelerini kullandı.


‘Madleen' gemisi, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere ve içinde Türk aktivist Şuayb Ordu ile İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı 12 aktivistle birlikte 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkmıştı.



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