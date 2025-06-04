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Gigi Hadid'den Gazze'ye yardıma giden ‘Madleen' gemisine destek

Gigi Hadid'den Gazze'ye yardıma giden ‘Madleen' gemisine destek

10:024/06/2025, Çarşamba
DHA
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Gigi Hadid
Gigi Hadid

Filistin kökenli ABD'li model Gigi Hadid, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde Türk aktivist Şuayb Ordu ile İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı ‘Madleen' gemisiyle ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından geminin fotoğrafını paylaşan Hadid, Gazze'ye yardım götüren gemiye destek verdi.

Filistin kökenli ABD'li model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından ‘Madleen' gemisinin fotoğrafını paylaşarak, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye ulaşmaya çalışan yardım girişimlerine desteğini açıkladı. Geçmişte de İsrail saldırılarına karşı çıkan ve Gazze için bağış yapan Hadid, özellikle 2021'de başlayan olaylara aktif destek vermesiyle tanınıyor.


İtalya'dan yola çıkan ve yardım malzemeleri taşıyan ‘Madleen' gemisi, abluka altındaki Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor. İsrail'in engelleme ihtimali nedeniyle dünya basınının da takibinde olan bu insani girişim, birçok çevreden destek alıyor.




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