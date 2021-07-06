Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid yeniden Türkiye'de

Dünyaca ünlü modeller Filistin asıllı Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, yeniden Türkiye’ye geldi.
Soluğu Bodrum’da alan Hadid, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
72 yaşındaki Hadid, iş insanı Baran Süzer ile yemek yedi.
Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye ziyarete gelen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılmıştı.
ÇOCUKLARIMIN MÜSLÜMAN İSİMLERİ VAR: GIGI’NİN İSMİ NUR, BELLA’NIN İSMİ HAYRİYE
Geçen mart ayında da Türkiye’ye gelen Mohamad Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti.
Baba Hadid, “Marielle’nin ismi Zayn, Alan’ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye.
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Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid’in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var” demişti.
Muhammed Hadid kimdir?
Mohamed Hadid, 6 Aralık 1948 tarihinde Nasıra’da doğdu.Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul zengini bir iş adamıdır. Özellikle Bel Air, Los Angeles semtinde ve Los Angeles County, Kalifornia'daki Beverly Hills'de lüks oteller ve konaklar inşa ettiği biliniyor.
Mohamed Anwar Hadid bir filistinlidir. Kasım 1948'de Nasıra'da Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anwar Hadid'in (1908-1979) ve Khairiah'ın oğludur.
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Hadid'in iki erkek kardeşi ve beş kız kardeşi var. Hadid, Ürdün'ü temsil ederek 1992 Kış Olimpiyatları'nda hız kayağı gösteri sporunda yarıştı. O sırada 43 yaşındaydı.
İlk eşi Mary Butler'den Alana Hadid ve Marielle Hadid olmak üzere iki kızı vardır. Butler ile evliliği 1992'de sona erdi.
1994'ten 2000 yılındaki boşanmalarına kadar Hollandalı Yolanda Hadid ile evlendi. Bu evlilikten Gigi Hadid (1995 doğumlu), Bella Hadid (1996 doğumlu) ve Anwar Hadid (1999 doğumlu) isimli çocukları oldu.
2014 yılı itibarıyla Hadid, iş kadını olan Shiva Safai ile nişanlandı. Safai İran'da doğdu, Norveç'te büyüdü ve 19 yaşında ailesi ile Los Angeles'a taşındı.