Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid yeniden Türkiye'de

Mohamed Hadid ile kızları Bella ve Gigi Hadid

Dünyaca ünlü modeller Filistin asıllı Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, yeniden Türkiye’ye geldi.

Soluğu Bodrum’da alan Hadid, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.





72 yaşındaki Hadid, iş insanı Baran Süzer ile yemek yedi.





DÜNYA Skandal ilanda bir tek ‘Öldürün’ demediler: New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi

Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye ziyarete gelen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılmıştı.





DÜNYA Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

ÇOCUKLARIMIN MÜSLÜMAN İSİMLERİ VAR: GIGI’NİN İSMİ NUR, BELLA’NIN İSMİ HAYRİYE

Geçen mart ayında da Türkiye’ye gelen Mohamad Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti.

Baba Hadid, “Marielle’nin ismi Zayn, Alan’ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye.

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Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid’in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var” demişti.

Muhammed Hadid kimdir?

Mohamed Hadid, 6 Aralık 1948 tarihinde Nasıra’da doğdu.Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul zengini bir iş adamıdır. Özellikle Bel Air, Los Angeles semtinde ve Los Angeles County, Kalifornia'daki Beverly Hills'de lüks oteller ve konaklar inşa ettiği biliniyor.

Mohamed Anwar Hadid bir filistinlidir. Kasım 1948'de Nasıra'da Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anwar Hadid'in (1908-1979) ve Khairiah'ın oğludur.

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Hadid'in iki erkek kardeşi ve beş kız kardeşi var. Hadid, Ürdün'ü temsil ederek 1992 Kış Olimpiyatları'nda hız kayağı gösteri sporunda yarıştı. O sırada 43 yaşındaydı.

İlk eşi Mary Butler'den Alana Hadid ve Marielle Hadid olmak üzere iki kızı vardır. Butler ile evliliği 1992'de sona erdi.

1994'ten 2000 yılındaki boşanmalarına kadar Hollandalı Yolanda Hadid ile evlendi. Bu evlilikten Gigi Hadid (1995 doğumlu), Bella Hadid (1996 doğumlu) ve Anwar Hadid (1999 doğumlu) isimli çocukları oldu.

2014 yılı itibarıyla Hadid, iş kadını olan Shiva Safai ile nişanlandı. Safai İran'da doğdu, Norveç'te büyüdü ve 19 yaşında ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

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FOTOĞRAF 14 Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi. Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti. Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı. İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

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OYNAT 00:55 Milyarder iş adamı Mohamed Hadid, Ayasofya Camii’nde namaz kıldı Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid'in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde namaz kıldı. Türkiye'ye 20. kez geldiğini söyleyen Hadid, 'Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye'yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:52 Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.



Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü. BiP'te paylaş

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