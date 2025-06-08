İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı yardım kısıtlaması, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda sivilin açlık nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Gazze’de yaşayan 2,3 milyon insanın büyük bölümü, ciddi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.









Gazze için yola çıktılar





Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.





Katil İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı. Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.









Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen’in adını taşıyor. Gemi, geçtiğimiz ay İsrail dronlarının Malta açıklarında vurduğu Conscience gemisinin ardından, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya limanından hareket etti.





Yaklaşık 2.000 km (1.250 mil) sürecek yolculuğun yedi gün sürmesi bekleniyordu. Forensic Architecture ve gemide bulunan canlı izleme cihazı sayesinde geminin rotası anlık takip ediliyor.









4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya’dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi. Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.Daha sonra drone bölgeden ayrıldı.









Kimler gemide?





Madleen’de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:





Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa





"Denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz"





Greta Thunberg, “Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz” mesajını paylaştı. Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.







