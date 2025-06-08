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Katil İsrail'in Kurban Bayramı'nın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Kurban Bayramı'nın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

09:498/06/2025, الأحد
AA
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Katil İsrail, saldırılarını Kurban Bayramı'nda da sürdürdü.
Katil İsrail, saldırılarını Kurban Bayramı'nda da sürdürdü.

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü sabahında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Yerel kaynaklar ve sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kurduğu çadırları hedef alması sonucu 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Daha önceki bir saldırıda yaralanan Dima Ebu Musa adlı küçük kız çocuğu da hastanede yaşamını yitirdi.

Refah kentinde ise İsrail askerlerinin, kentin batısındaki yardım merkezi yakınında toplanan sivillere ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 70 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan “Netzarim Koridoru” yakınındaki yardım dağıtım noktası çevresinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

Açıklamada, Gazze'deki mevcut yardım dağıtım modelinin "etkisiz" olduğu ve "insanları ölüme çağırmak" anlamına geldiği vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 772'ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834'e yükseldi.


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