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Gazze'deki hükümetten çağrı: Yardımların ulaşması için güvenliği sağlamaya hazırız

Gazze'deki hükümetten çağrı: Yardımların ulaşması için güvenliği sağlamaya hazırız

09:128/06/2025, Pazar
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Gazze'deki yerel yönetim, bölgeye ulaşan insani yardım konvoylarının ihtiyaç sahiplerine ulaşana dek güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını duyurdu. Yardımların dağıtımı sürecinde güvenliğin öncelik olacağı vurgulandı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümündeki insani yardım mekanizmasının her düzeyde başarısızlığını kanıtladığı, siyasallaştırılmış ve şeffaf olmayan bu mekanizmanın halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir propaganda aracına dönüştüğü hatta insani krizi derinleştirdiği ve İsrail tahakkümünü artırdığı kaydedildi.


  • Hükümet kurumlarının, İsrail'in saldırılarında çok sayıda çalışanını kaybetmesine rağmen hala Gazze'deki aileler ve aşiretlerle koordinasyon içinde yardım faaliyetlerini etkili şekilde yürütme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'ye girdiği andan ihtiyaç sahiplerine ulaşıncaya kadar, hırsızlık, kaos veya anarşi girişimlerini önlemek için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları ve standartlarına uygun biçimde insani yardımları güvence altına almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.


  • İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.


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