Gazze'deki hükümetten çağrı: Yardımların ulaşması için güvenliği sağlamaya hazırız

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümündeki insani yardım mekanizmasının her düzeyde başarısızlığını kanıtladığı, siyasallaştırılmış ve şeffaf olmayan bu mekanizmanın halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir propaganda aracına dönüştüğü hatta insani krizi derinleştirdiği ve İsrail tahakkümünü artırdığı kaydedildi.