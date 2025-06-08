Sivilleri yönlendirdikleri yeri vuruyorlar: Tahliye emirleri toplu katliam için

Mimari yapılar ve şehir planlamaları üzerine uluslararası akademik çalışmalar yaparak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bu konudaki ihlallere ilişkin bilgi sunan Londra merkezli Forensic Architecture, Gazze’ye ilişkin çarpıcı bir araştırma yayınladı. İsrail’in 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırıları sırasında yaptığı 34 tahliye emirlerini ele alan araştırmada, işgal güçlerinin bu tarihten itibaren sivilleri tahliye ederek yönlendirdiği bölgeleri aynı gün ya da ertesi gün bombaladığı belgelendi. Söz konusu bombardımanlarda 70’ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

ÖNCE TAHLİYE SONRA SALDIRI

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’nin çeşitli noktalarında bulunan sivillere yüzlerce kez tahliye emirleri yayınladı. Haritalarla vurulacak yerlerin tahliyesini isteyen terör devleti, Filistinlileri yönlendirdiği yerleri “Güvenli Bölge” olarak adlandırmasına rağmen bombaladı. Forensic Architecture’ün raporuna göre, 19 Ocak’taki ateşkes öncesi tahliye edilen sivillere gitmeleri için yer belirleyen işgal güçleri, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından yalnızca gidilecek yönü belirlerken, Filistinlilerin tahliye edildikleri yerlerden gittikleri bölgelere ya da yakınına aynı gün ya da ertesi gün saldırılar düzenledi.

73 FİLİSTİNLİ BOMBARDIMANDA ÖLDÜ

Raporda, İsrail ordusunun önce sivilleri yönlendirip ardından bombaladığı 4 yere ilişkin kapsamlı haritalarla belirlenen dört noktaya dair bilgi verildi. Buna göre, İsrail ordusu 23 Mart’ta Gazze’nin güneyindeki Tel el-Sultan bölgesinde binlerce Filistinliyi bölgenin kuzeyine yönlendirirken aynı gün gittikleri yerdeki Nasır Hastanesi ve çevresine bombardıman düzenledi. Bombardımanda 41 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Nisan’da Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta bir tahliye emri vererek sivilleri bölgenin güneybatısına yönlendiren İsrail ordusu, birkaç saat sonra haritada işaretlediği “güvenli” noktaya hava saldırısı düzenleyerek 19 Filistinliyi daha katletti. Raporda incelenen bir başka tahliye vakası ise 12 Nisan’da Gazze’nin ortasındaki Nusayrat Kampı’nda yaşandı. Binlerce Filistinliyi kamptan güneydeki Deyr el-Belah’a yönlendiren işgal ordusu, ertesi gün sabah saatlerinde Deyr el-Belah’taki bir belediye binasını hedef alarak 3 Filistinliyi öldürdü. Yine 25 Nisan’da Gazze şehir merkezinin doğu mahallelerine tahliye emri vererek Filistinlileri batı mahallelerine yönlendiren İsrail ordusu, ertesi gün sabah saatlerinde şehir merkezinin batısındaki Sabra Mahallesi’nde sivillerin sığındığı bir evi vurarak 10 Filistinliyi katletti.

KUZEY TAMAMEN BOŞALTILIYOR

Öte yandan, İsrail tarafından yayınlanan tahliye emirleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 18 Mart’tan beri 250 bini aşkın Filistinli bu bölgeden tahliye emirleriyle çıkarıldı. İsrail ordusu ise buradan çıkarılan Filistinlilerin bölgeye geri dönmesini engelliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı açıklamada, Filistinlilerin zorla güneye göç ettirildiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin bloklara bölündüğü ve kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı. Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve civarındaki yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemeleri gerektiğini belirtti. İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek için kapsamlı saldırılara başladığını duyurmuştu.











